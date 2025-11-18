كتب - محمد سامي

شهدت عملية حصر المرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية ال19 التي تم إلغائها ضمن محافظات المرحلة الأولي بانتخابات مجلس النواب على مستوى المحافظات تسجيل تواجد متفاوت للأحزاب السياسية، مقابل حضور لافت للمستقلين في بعض الدوائر التي تخلو تمامًا من أي مرشح حزبي.

ووفق البيانات المجمعة، بلغ إجمالي عدد الدوائر محل الحصر 19 دائرة، تضم 41 مقعدًا بنظام الفردي.

وكشف الرصد أن حزب مستقبل وطن تصدّر القائمة بـ 16 مرشحًا موزعين على عدد من الدوائر، يليه حزب حماة وطن بعدد 10 مرشحين، ثم الجبهة الوطنية بـ 6 مرشحين، بينما سجّل حزب الشعب الجمهوري وجود مرشحين اثنين فقط.

وفي المقابل، رُصدت 3 دوائر خالية تمامًا من أي مرشح حزبي، وهي: دار السلام، أبو حمص، وإيتاي البارود، حيث يقتصر التنافس داخلها على المرشحين المستقلين دون تمثيل لأي من الأحزاب الرئيسية.

وفي المقابل، سجلت ثلاث دوائر كاملة دون أي مرشح حزبي، وهي:

دار السلام – مقعد واحد

أبو حمص – 2 مقعد

إيتاي البارود – 2 مقعد

حيث اقتصر التنافس فيها على مرشحين مستقلين فقط، دون وجود لأي حزب سياسي.

وتضمن الحصر الكامل للدوائر وعدد مقاعد كل دائرة وتركيبة مرشحيها كالآتي:

إمبابة – 2 مقعد (مرشح مستقبل وطن)

مركز الفيوم – 3 مقاعد (مستقبل وطن – الجبهة الوطنية – حماة وطن)

أبشواي – 2 مقعد (مستقبل وطن – الجبهة الوطنية)

الفتح – 3 مقاعد (مرشحان مستقبل وطن – مرشح حماة وطن)

مركز سوهاج – 2 مقعد (مستقبل وطن – حماة وطن)

أخميم – 2 مقعد (الجبهة الوطنية – حماة وطن)

المراغة – مقعد واحد (حماة وطن)

طهطا – 3 مقاعد (3 مرشحين مستقبل وطن)

جرجا – 2 مقعد (الشعب الجمهوري – حماة وطن)

المنشأة – مقعد واحد (مستقبل وطن)

الدواير الخالية من الأحزاب:

دار السلام – مقعد واحد (مستقلون فقط)

أبو حمص – 2 مقعد (مستقلون فقط)

إيتاي البارود – 2 مقعد (مستقلون فقط)

ثم باقي الدوائر:

قنا – 2 مقعد (الشعب الجمهوري – حماة وطن)

قوص – 2 مقعد (مستقبل وطن – الجبهة الوطنية)

نجع حمادي – 3 مقاعد (مستقبل وطن – الجبهة الوطنية)

أبو تشت – 2 مقعد (مستقبل وطن – حماة وطن)

الرمل – 3 مقاعد (مرشحان مستقبل وطن – مرشح حماة وطن)

دمنهور – 3 مقاعد (مستقبل وطن – حماة وطن – الجبهة الوطنية)