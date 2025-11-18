السيسي: نستهدف مضاعفة أعدد السائحين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تستهدف مضاعفة أعدد السائحين القادمين إلى مصر.

وقال الرئيس السيسي: إن الاستقرار والأمن يمنحان الفرصة لزيادة معدلات حركة السياحة الوافدة.

جاء ذلك خلال حوار مع المتقدمين الجدد للالتحاق بأكاديمية الشرطة، تناول خلاله تطورات الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية.

وأضاف السيسي: لابد من تكاتف الجميع لتحقيق أهداف التنمية والنمو الاقتصادي، ولابد من اختيار ممثلين في البرلمان بدرجة عالية من الوعي، مشيرا إلى أن مصروفات الدولة المصرية في أعقاب حرب 67 دفعتها إلى الاستدانة.

وأكمل السيسي: إن الشفافية والتخطيط المالي المتوازن هما مفتاح السيطرة على الديون.

وتابع: إن عدد السكان الكبير قوة تضاف إلى إمكانات الدولة، ونسعى لتحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية، في الوقت الذي نواجه فيه تحديات كبيرة على كافة المستويات.