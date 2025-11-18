مدبولي يستعرض الموقف التنفيذي والمالي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لاستعراض الموقف التنفيذي والمالي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير قرى الريف المصري.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو الصادق، ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون البنية الأساسية، ومسؤولي الوزارات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد حرص الحكومة على متابعة تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تُعد أكبر مشروع تنموي شامل يهدف إلى تحسين مستوى الحياة والخدمات في المناطق الريفية المصرية والارتقاء بأوضاع ملايين المواطنين في المحافظات المختلفة.

وصرَّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شدد على أهمية المبادرة باعتبارها تحولًا كبيرًا في حياة ملايين المواطنين في القرى المصرية، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى لرفع مستوى معيشة الأسر عبر توفير بيئة ملائمة للنمو والتطور في المناطق الريفية، مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية المركزية والقرى.

وصرح الحمصاني بأن الاجتماع استعرض المخصصات المالية التي تم توجيهها للمبادرة حتى الآن، إلى جانب تقييم معدلات الإنفاق الفعلي في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض الاحتياجات المالية المطلوبة لاستكمال الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى، مشددًا على أهمية تشغيل المشروعات الخدمية التي تحظى بأولوية واهتمام كبير من المواطنين.

وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا مُعدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات الجارية، والتي تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين كفاءة شبكات الكهرباء والطرق، وتطوير المنشآت التعليمية والصحية، وإنشاء مجمعات خدمية وزراعية، بالإضافة إلى مشروعات تهدف إلى تحسين جودة السكن والخدمات الأساسية داخل القرى.