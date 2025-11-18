الجلاد: حذَّرت من غياب تنافسية انتخابات النواب.. وأشكر الرئيس السيسي

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن منشور الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صفحته الشخصية، بشأن المخالفات التي شهدتها الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، يمثل "تطورًا خطيرًا ومهمًّا"، واصفًا إياه بأنه "منشور تاريخي وخطوة نحو تصحيح المسار الانتخابي".

وقال الجلاد، خلال مقطع مصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن هذا المنشور جاء استجابةً فوريةً ونادرةً لإرادة المواطن المصري البسيط وللقوى السياسية التي رأت منذ اللحظة الأولى أن الانتخابات البرلمانية انحرفت عن مسارها الصحيح.

ونوه رئيس تحرير مؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، بأنه حذَّر مبكرًا من غياب التنافسية الحقيقية وتكافؤ الفرص، ومن ظهور مصطلح "الهندسة السياسية" الذي يكشف خللًا كبيرًا في أداء بعض المؤسسات والأحزاب، معقبًا: "كان لي الشرف أنني تحدثت في ذلك منذ وقت مبكر، وحذرت وقُلت يا جماعة اللي بيحصل ده مش طبيعي، ولا يليق بمصر على الإطلاق".

وأضاف الجلاد أن عبارة "وصلتني الأحداث" التي استخدمها الرئيس السيسي تحمل دلالةً بالغةَ الأهمية، مشيرًا إلى أن هذه الكلمة تعني بوضوح أن الرئيس لم يعتمد فقط على التقارير الرسمية التي تُرفع إليه من الأجهزة، بل إنه يتابع بنفسه ما يُكتب ويُنشر ويُقال على منصات التواصل وفي الشارع، مؤكدًا أن هناك مسارات معلوماتية جديدة وصلت إلى قصر الرئاسة مباشرةً.

وتابع الجلاد بأن الرئيس خاطب ضمير القاضي المصري مباشرةً عندما طلب من الهيئة الوطنية للانتخابات "التدقيق التام" واتخاذ قرارات "ترضي الله"، وتكشف عن إرادة الناخبين الحقيقية.

وأكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن هذه الصيغة تعني أن القضاة مدعوون لعدم الخضوع لأي ضغوط أو اعتبارات جانبية، وأن يضعوا سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها فوق كل شيء.

وأشار الجلاد إلى أن هذا الموقف الجريء سيُغيِّر مسار الانتخابات نحو الأفضل، مؤكدًا أن المنشور بمثابة رسالة صارمة لكل مَن أسهم في تشويه المشهد الانتخابي في المرحلة الأولى.

ووجه الجلاد التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي على هذه الخطوة، مشددًا على أن المنشور الرئاسي الجريء سيُغيِّر مسار الانتخابات نحو الأفضل وسيؤدي إلى مشهد انتخابي أكثر نزاهةً وشفافيةً يعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.

