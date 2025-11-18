إعلان

مساعد الإعلام بـ "الجبهة الوطنية": الرئيس السيسي لا ينحاز لفصيل

كتب-عمرو صالح:

04:00 ص 18/11/2025

الرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، أمين مساعد الإعلام بـ "حزب الجبهة الوطنية"، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد مرة بعد الأخرى أنه رئيس لكل المصريين دون تمييز أو انحياز.

وأضاف "عبدالصمد" في بيان له أن الرئيس لا ينحاز لفصيل ولا يفضل تيارا سياسيا على آخر حتى وإن كان تيارا مؤيدا له واضعا نصب عينيه أمرين لا يفترقان، أمانة القسم الذي أداه أمام الله والشعب واحترام الدستور والقانون، وصون مصالح المصريين كافة، فهو يعمل دائما حفاظا على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه كونها مسؤولية لا يعلو فوقها شيء

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إنه تابع الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية.

وأضاف الرئيس، في منشور عبر "فيسبوك": وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقًا لقانون إنشائها.

الإعلامي أحمد عبدالصمد الجبهة الوطنية الرئيس السيسي

