إعلان

تركي آل الشيخ يلتقي الشيخ محمد بن زايد.. ويعلق: دام أبوخالد رمز الأصالة والحكمة

كتب : مصراوي

10:41 م 17/11/2025

تركي آل الشيخ في مقابلة بن زايد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة - مصراوي:

قال المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية:"تشرفت اليوم بمقابلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله بمعية الشيخ طحنون بن زايد حفظه الله".


وأضاف آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:"الشيخ محمد رمز للأصالة العربية والكرم والحكمة التي استقاها من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.


واختتم آل الشيخ كلماته بقوله:"ودائما أقول زايد ما مات دام أبوخالد حي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المستشار تركي آل الشيخ الشيخ محمد بن زايد المملكة العربية السعودية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو