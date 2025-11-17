تركي آل الشيخ يلتقي الشيخ محمد بن زايد.. ويعلق: دام أبوخالد رمز الأصالة والحكمة
تركي آل الشيخ في مقابلة بن زايد
قال المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية:"تشرفت اليوم بمقابلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله بمعية الشيخ طحنون بن زايد حفظه الله".
وأضاف آل الشيخ على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:"الشيخ محمد رمز للأصالة العربية والكرم والحكمة التي استقاها من المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله.
واختتم آل الشيخ كلماته بقوله:"ودائما أقول زايد ما مات دام أبوخالد حي".