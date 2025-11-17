مجدي يعقوب: أرغب أن يذكرني الناس كإنسان عادي كرّس حياته لخدمة البشر



أكد السير مجدي يعقوب أنه يتمنى أن يتذكره الناس كإنسان عادي تفانى في خدمة الإنسانية فقط.



وقال يعقوب، خلال حواره الخاص مع محمد صلاح على قناة "أون سبورت"، إن سر نجاحه يكمن في الثقة المطلقة بما يفعله مع رفع سقف الطموح كل مرة، مشبّها ذلك بتسلق جبل الإبداع حيث تجد بعد كل قمة قمة أعلى تنتظرك.



وأضاف جراح القلب العالمي، أن أكثر ما يسعده في الحياة هو الموسيقى الكلاسيكية لباخ وموتسارت والعربية لعبد الوهاب.



وأشار إلى حبه الشديد للزهور وخاصة نبات الأوركيد الذي يشبه الإنسان في حاجته للرعاية الدائمة، مؤكدًا أن الزراعة وجمال الطبيعة من أكبر مصادر سعادته اليومية.



وتابع يعقوب إن زيارته لمركز أسوان تمنحه طاقة هائلة، مؤكدًا أنه يشعر بالفخر الشديد وهو يرى الشباب هناك يطبقون ما علمه إياهم بطريقة أفضل منه وينتجون 100 ورقة بحثية سنويًا، مشددًا على أن هذا الإنجاز من أجمل ما يراه في مسيرته.



وأوضح أنه يقضي وقتًا كبيرًا في القاهرة حاليًا لبناء مركز جديد بجوار الهرم، مشيرًا إلى أن المفاجآت الحضارية التي لا تزال موجودة منذ قدماء المصريين تدفعه للاستمرار، مؤكدًا أن الكفاءات موجودة بكثرة في مصر وكل ما تحتاجه هو الفرصة والتطوير لتصل إلى العالمية.