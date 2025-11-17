إعلان

الزراعة: دعم الأسمدة تجاوز 45 مليار جنيه.. و350 ألف طن احتياطي في الجمعيات

كتبت- داليا الظنيني:

10:10 م 17/11/2025

علاء فاروق وزير الزراعة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تدعم الأسمدة للمزارعين بأكثر من 45 مليار جنيه سنويًا.

وقال "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن احتياطي الأسمدة الحالي في الجمعيات الزراعية يفوق 350 ألف طن، مشيرًا إلى أن صرف الأسمدة يتم حصريًا عبر كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بدأت ميكنة شاملة للزراعة تبدأ من تسوية الأرض بالليزر.

وأشار إلى أن كل جمعية زراعية مكلفة الآن بصرف شيكارة أسمدة واحدة لكل مزارع كمرحلة أولى، مؤكدًا وجود 450 مركز إرشاد زراعي منتشرة في المحافظات لتقديم الدعم الفني المباشر للمزارعين.

وتابع فاروق أن مبادرة "ازرع" تركز بشكل خاص على صغار المزارعين، مؤكدًا أن وزارة التضامن الاجتماعي هي من تحدد المستحقين بدقة، مشددًا على ضرورة الحصول على التقاوي من الجمعيات أو الشركات المعتمدة فقط.

وأوضح أن سعر طن السماد لصغار المزارعين ما زال 4500 جنيه رغم ارتفاع تكلفة الغاز عالميًا.

وأشار إلى أن أي تلاعب في الأسعار يُحال فورًا للنيابة العامة، مؤكدًا أن لجان الوزارة تمر يوميًا على كل الجمعيات الزراعية لضمان التزام الأسعار المدعومة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

علاء فاروق وزارة الزراعة دعم الأسمدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو