أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تدعم الأسمدة للمزارعين بأكثر من 45 مليار جنيه سنويًا.

وقال "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن احتياطي الأسمدة الحالي في الجمعيات الزراعية يفوق 350 ألف طن، مشيرًا إلى أن صرف الأسمدة يتم حصريًا عبر كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة بدأت ميكنة شاملة للزراعة تبدأ من تسوية الأرض بالليزر.

وأشار إلى أن كل جمعية زراعية مكلفة الآن بصرف شيكارة أسمدة واحدة لكل مزارع كمرحلة أولى، مؤكدًا وجود 450 مركز إرشاد زراعي منتشرة في المحافظات لتقديم الدعم الفني المباشر للمزارعين.

وتابع فاروق أن مبادرة "ازرع" تركز بشكل خاص على صغار المزارعين، مؤكدًا أن وزارة التضامن الاجتماعي هي من تحدد المستحقين بدقة، مشددًا على ضرورة الحصول على التقاوي من الجمعيات أو الشركات المعتمدة فقط.

وأوضح أن سعر طن السماد لصغار المزارعين ما زال 4500 جنيه رغم ارتفاع تكلفة الغاز عالميًا.

وأشار إلى أن أي تلاعب في الأسعار يُحال فورًا للنيابة العامة، مؤكدًا أن لجان الوزارة تمر يوميًا على كل الجمعيات الزراعية لضمان التزام الأسعار المدعومة.