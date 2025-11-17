أكدت مونيكا مجدي، مرشحة مجلس النواب 2025 في دائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا، أنها تحصد محبة المواطنين في الشارع، مشيرة إلى أن المواطن يطمئن لها لأنها تشاركهم مشاكلهم اليومية وتتفهم معاناتهم، قائلة: "لما لقوا حد منهم بيتكلم عنهم بيدعموه، بيقولولي محدش غيرك هيمثلنا".

وشددت مونيكا، خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"، عبر شاشة "الحياة"، على أن ثقة المواطنين ومودتهم تُعدّ أمانة في رقبتها، موضحة أن فكرة الدعاية الانتخابية باستخدام الدراجة هي رسالة للجميع بأن الدعاية الانتخابية البسيطة والمباشرة مفيدة، وتعبّر عن التواضع والمحبة، مضيفة: "الناس بتقولي إحنا مكنّاش بننزل الانتخابات، بس هننزل عشان خاطرك، عشان أنت تستاهلي تتكلمي عننا، وتستاهلي تكوني جزء مننا، ولا أريد التريند من وراء هذا المظهر في الدعاية الانتخابية".

وأشارت مجدي إلى أن لديها رسالة حقيقية نقدمها للمواطنين، قائلة: "أنا ببات في الشارع وبستخصر أنام وعايز أوصل لكل مواطن في الدائرة الانتخابية لطمأنة المواطن"، موضحة أن مستقبل مصر للشباب، وأن النهضة القادمة ستعتمد عليهم.

