مونيكا مجدي: سر نجاح حملتي يكمن في الاقتراب الحقيقي من المواطنين

كتبت- داليا الظنيني:

08:57 م 17/11/2025

مونيكا مجدي مرشحة مجلس النواب

أكدت مونيكا مجدي، مرشحة مجلس النواب عن دائرة المطرية، أن سر نجاح حملتها يكمن في الاقتراب الحقيقي من المواطنين.

وقالت مونيكا، خلال استضافتها في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إنها تعيش نفس المشكلات اليومية التي يعيشها أهل الدائرة وتتحدث بلسانهم تمامًا، مشيرة إلى أن هذا الشعور جعل الناس يطمئنون إليها ويثقون فيها لأنها واحدة منهم وليست غريبة عن واقعهم.

وأضافت أنها تتلقى يوميًا رسائل دعم مؤثرة من أهالي يؤكدون أنهم سينزلون للتصويت لأول مرة من أجلها فقط.

وأشارت إلى أن حملتها تعتمد على الأسلوب البسيط والصادق الذي يجعل الرسالة تصل قبل الدعاية، مؤكدة أن التواضع والعمل الميداني يتفوقان على حملات الإنفاق المليوني.

وتابعت مونيكا قائلًا إن محبة الناس أمانة ثقيلة في رقبتها، مؤكدة أنها تبذل جهدًا مضاعفًا للوصول إلى كل بيت حتى لو استلزم الأمر السهر في الشوارع ساعات طويلة، مشددة على أن الشباب هم عماد المستقبل ودعمهم من الأهالي هو الوقود الذي يدفعها للأمام.

وأوضحت أن هناك من يخوض الانتخابات بحثًا عن ترند على السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنها تحمل رسالة خدمة حقيقية تبدأ من داخل البيوت وليست مجرد صورة لامعة.

مرشحو مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 مونيكا مجدي

