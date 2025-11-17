

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير بشأن الانتخابات عكس ثقة شعبية هائلة في مؤسسة الرئاسة.



وقال مسلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن تفاعل المواطنين على مواقع التواصل خلال الأيام الماضية يثبت إدراكهم الكامل لحرص الرئيس على حماية حقوقهم وصون إرادتهم،



وأشار مسلم إلى أن توقيت البيان قبل يوم واحد فقط من قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات يحمل رسالة قوية باستقلال الهيئة وثقة الدولة المطلقة في نزاهتها.



وأضاف أن التأكيد على التدقيق والعلانية والشفافية بات ضرورة ملحة، مشيرًا إلى أهمية استقبال المرشحين بوضوح وتوضيح حقوقهم دون ترك أي ثغرة للشكوك، مؤكدًا أن هذا النهج هو الضمانة الحقيقية لعملية انتخابية سليمة.



وتابع مسلم قائلًا إن قرار الهيئة الوطنية بإلغاء نتائج أي لجنة فرعية ثبتت بها تجاوزات يتوافق تمامًا مع توجيهات الرئيس.



وأكد أن هذا الإجراء يمنح المواطنين والمرشحين راحة بال كاملة ويحمي إرادة الناخبين فعليًا.



وأوضح أن الإعلان عن الأرقام التفصيلية لكل لجنة فرعية على حدة بات شرطًا أساسيًا للقناعة الكاملة، مشيرًا إلى أن الشفافية المطلقة هي السبيل الوحيد لتعزيز الثقة في المؤسسة البرلمانية وفي أن النواب القادمين سيكونون ممثلين حقيقيين لإرادة الشعب.



