وزير الصحة يشهد إعلان نتائج حملة "قلبك أمانة" بالتعاون مع "باير"

كتب- أحمد جمعة:

05:21 م 17/11/2025
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، فعاليات إعلان نتائج حملة "قلبك أمانة" بعد عامين من انطلاقها في فبراير 2023، بالتعاون مع شركة "باير" لصحة المستهلك، بهدف تعزيز الوقاية والكشف المبكر عن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأكد الوزير، أن الشراكة مع "باير" تُسهم في تقليل الأعباء الصحية على المصريين، مشددًا على أن أمراض القلب لا تزال السبب الرئيسي للوفيات في مصر، مما يستوجب تعزيز التدخلات الوقائية والتشخيص المبكر. وأشار إلى أن الحملة تندرج تحت مظلة مبادرة "100 مليون صحة" التي تضم 15 مبادرة رئاسية للكشف المبكر.

كما أبرز أهمية تكامل القطاعين العام والخاص، ووجه بتكثيف الحملات التوعوية والفحوصات الميدانية في الأماكن العامة، ومتابعة المرضى المكتشف إصابتهم بارتفاع ضغط الدم أو السكر، مؤكدًا أن الكشف المبكر يبقى الركيزة الأساسية للوقاية رغم تطوير الخدمات العلاجية والقساطر القلبية.

من جهتها، استعرضت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن الحملة قدمت 1,503,046 خدمة طبية عبر 401 منشأة في 6 محافظات، شملت قياس الضغط والسكر، رسم القلب، وتقييم المخاطر القلبية. كما تم تدريب 1343 متدربًا في 21 محافظة (المرحلة الأولى – فبراير 2023)، ثم 1077 متدربًا في 14 محافظة (المرحلة الثانية – يوليو 2024).

وأعرب الدكتور جاسر يسري، مدير صحة المستهلك بشركة باير مصر ودول الخليج، عن فخره بالنتائج، مؤكدًا التزام الشركة بشعار «الصحة للجميع»، وتطلعه لتوسيع الشراكة خلال العامين المقبلين وزيادة عدد مراكز الرعاية الأولية المشاركة لدعم التحول في المنظومة الصحية المصرية.

وفي ختام الفعالية، كرّم الوزير عددًا من الفرق الطبية المتميزة تقديرًا لجهودهم في تنفيذ الحملة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

خالد عبد الغفار وزير الصحة شركة باير قلبك أمانة

