حزب الجيل: توجيهات السيسي تعكس مطالبنا لضمان نزاهة الانتخابات

وجه ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالاستجابة الوطنية السريعة لتوصيات الحزب بشأن العملية الانتخابية.

وأكد "الشهابي"، في بيان اليوم، أن بيان الرئيس يتوافق تمامًا مع ما طالب به الحزب أمس، من تطبيق القانون نصًا وروحًا، وتمكين المرشحين ووكلائهم من متابعة جميع مراحل الاقتراع والفرز، والحصول على صور محاضر الفرز دون أي قيود أو عراقيل.

وأشار إلى أن المطالب الأساسية التي شدد عليها الحزب تشمل، تمكين كل مندوب ووكيل للمرشح من الحصول على نسخة رسمية من محضر فرز اللجنة الفرعية قبل إرسال النتائج إلى اللجان العامة، والتدقيق الكامل في الطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين بشأن ما جرى في بعض دوائر المرحلة الأولى، وإلغاء نتائج لجان أو دوائر كاملة إذا تعذّر التأكد من إرادة الناخبين الحقيقية، والإعلان الشفاف عن المخالفات الجسيمة في الدعاية الانتخابية وتطبيق قواعد سقف الإنفاق الانتخابي، وتصحيح مسار العملية الانتخابية وضمان خضوعها للقانون دون أي مجاملة أو استثناء.

وأضاف أن توجيهات الرئيس تعكس حرص الدولة على حماية إرادة الشعب ورفض أي تجاوزات قد تمس نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بتشويه إرادة المصريين أو القبول بنتائج مشكوك فيها.

وتابع: "أتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الوطني الصادق، الذي لبّى مطالباتنا العاجلة وأعاد الطمأنينة للرأي العام بأن الدولة حريصة على نزاهة الانتخابات ومصداقية مؤسساتها، وسنظل ندافع عن دولة القانون، وحق كل مواطن في انتخابات تعبر عنه بصدق، وعن وطن لا تُهدَر فيه الإرادة ولا يضيع فيه الصوت".

