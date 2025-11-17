"الأعلى للإعلام" يستدعي مسؤولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب

كتب- محمد نصار:

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء المسؤول عن إدارة حساب بسمة وهبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

جاء ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من متابعة التزام الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.

كما تقرر استدعاء المسؤول عن إدارة حساب ياسمين الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وقررت اللجنة كذلك استدعاء المسئول عن إدارة حساب أبو المعاطي زكي، عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الحساب من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

وتضمنت القرارات، استدعاء الممثل القانوني لقناة Ten، بشأن ما تضمنه برنامج "البريمو" تقديم إسلام صادق، وضيوفه الكابتن رضا عبدالعال، والكابتن محمود أبو الدهب، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

