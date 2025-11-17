طقس الـ 5 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة وبرودة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 حتى السبت 22 نوفمبر 2025، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة المتوقعة تكون على النحو التالي:

السواحل الشمالية: بين 25 إلى 29 درجة

القاهرة الكبرى والوجه البحري: بين 27 إلى 30 درجة.

جنوب البلاد: بين 27 إلى 33 درجة.

وأكدت الهيئة أن الطقس يكون خريفيًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يميل للحرارة نهارًا على أغلب المناطق، ويصبح حارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وخلال ساعات المساء، يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية في الفترة بين الرابعة والتاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا مما يؤثر على الرؤية الأفقية.

وتابعت الهيئة: "تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، دون تأثيرات قوية على حالة الطقس".

