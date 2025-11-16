إعلان

إقبال ملحمي.. تامر أمين: افتتاح المتحف الكبير "شحنة انتماء" للمصريين

كتب : داليا الظنيني

09:11 م 16/11/2025

الإعلامي تامر أمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعرب الإعلامي تامر أمين عن سعادته بردود الأفعال المحلية والدولية على افتتاح المتحف المصري الكبير بعد أسبوعين كاملين.


وقال أمين، في برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن الأحداث خلال هذين الأسبوعين تجاوزت كل التصورات دون أي خلاف، مشيرًا إلى أن المتحف أصبح حديث العالم بفضل روعته وإبهار الافتتاح، مؤكدًا أن قيمة الآثار داخل جدرانه هي السر وراء هذا الزخم الإعلامي المذهل.


وأشار إلى أن الإعلام العالمي لا يزال يغطي المتحف يوميًا في الصحف والمجلات، موضحًا أن هذا يعادل حملة تسويقية مستمرة لأسبوعين كاملين بعظمة لا تُضاهى، مؤكدًا أن مثل هذه الدعاية التلقائية ترفع اسم مصر عاليًا وتجذب المزيد من الاهتمام الدولي.


وتابع أمين أن تتمثل في الزحام الهائل من المصريين رغم وجود الأهرامات والمتاحف القديمة.


وأكد أن يوم الجمعة الماضي كان ملحمة حقيقية بطوابير تملأ الأفق من مصريين وأجانب على حد سواء، مشددًا على أن هذا التحول في الإقبال يعكس شغفًا وطنيًا غير متوقع.


وأوضح أن هذا الإقبال الجماهيري يثبت أن المصري ينتظر فقط "تكة" صغيرة تُشعل فخره وتنشط انتماءه، مشيرًا أن المتحف كان تلك التكة بفضل بنائه وتخطيطه وتنفيذه الصحيح، مؤكدًا أن الجميع شعر يوم الافتتاح برفع الرأس عاليًا وتفوق مصر على العالم أجمع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تامر أمين افتتاح المتحف الكبير شحنة انتماء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
البنك الأهلي يوقف المصاريف الإدارية على القروض الشخصية والسيارات
بعد انتشار الرادارات.. السرعات المقررة للملاكي والمقطورات والدراجات النارية | تفاصيل
الأرصاد للمواطنين: ارتدوا هذه الملابس خلال الفترة الحالية
تحذير رسمي.. دورات غير معتمدة تُضلل الشباب بوهم التوظيف بالإسعاف
"ماربورج".. فيروس مميت يتفشى في أثيوبيا والصحة العالمية تحذر