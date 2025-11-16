إقبال ملحمي.. تامر أمين: افتتاح المتحف الكبير "شحنة انتماء" للمصريين



أعرب الإعلامي تامر أمين عن سعادته بردود الأفعال المحلية والدولية على افتتاح المتحف المصري الكبير بعد أسبوعين كاملين.



وقال أمين، في برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن الأحداث خلال هذين الأسبوعين تجاوزت كل التصورات دون أي خلاف، مشيرًا إلى أن المتحف أصبح حديث العالم بفضل روعته وإبهار الافتتاح، مؤكدًا أن قيمة الآثار داخل جدرانه هي السر وراء هذا الزخم الإعلامي المذهل.



وأشار إلى أن الإعلام العالمي لا يزال يغطي المتحف يوميًا في الصحف والمجلات، موضحًا أن هذا يعادل حملة تسويقية مستمرة لأسبوعين كاملين بعظمة لا تُضاهى، مؤكدًا أن مثل هذه الدعاية التلقائية ترفع اسم مصر عاليًا وتجذب المزيد من الاهتمام الدولي.



وتابع أمين أن تتمثل في الزحام الهائل من المصريين رغم وجود الأهرامات والمتاحف القديمة.



وأكد أن يوم الجمعة الماضي كان ملحمة حقيقية بطوابير تملأ الأفق من مصريين وأجانب على حد سواء، مشددًا على أن هذا التحول في الإقبال يعكس شغفًا وطنيًا غير متوقع.



وأوضح أن هذا الإقبال الجماهيري يثبت أن المصري ينتظر فقط "تكة" صغيرة تُشعل فخره وتنشط انتماءه، مشيرًا أن المتحف كان تلك التكة بفضل بنائه وتخطيطه وتنفيذه الصحيح، مؤكدًا أن الجميع شعر يوم الافتتاح برفع الرأس عاليًا وتفوق مصر على العالم أجمع.