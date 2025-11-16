قال النائب أحمد فتحي، مرشح حزب الجبهة الوطنية في محافظة القاهرة، على المقعد الفردي، إن السنوات الماضية شهدت عملًا برلمانيًا خالصًا قدم خلاله كل الدعم لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن مشروع تكافل وكرامة الذي تجاوزت ميزانيته ملايين الجنيهات.

وأوضح "فتحي"، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية باستاد القاهرة، أن الحزب يستهدف الأسر الأكثر احتياجًا في توجيه الاهتمام، لافتًا إلى أن حقوق المسنين محل اهتمام وتقدير، وخلال الفترة المقبلة سيتم تنفيذ جميع المواد التي نص عليها قانون رعاية كبار السن.

وتابع: "مهتمون بالأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم وتمكينهم في المجتمع بشكل حقيقي، وصندوق قادرون باختلاف دليل واضح على اهتمام رئاسة الجمهورية بذوي الإعاقة وحرص الرئيس على تمكينهم شخصيًا، وسيتم تركيز الاهتمام على تيسير طريقة استخراج كارت الخدمات المتكاملة وتفعيل تعيين الـ 5% في تعينات الحكومة، بالإضافة لإنشاء مركز متكامل لتأهيل ذوى الإعاقة".

وأكد "فتحي"، أن تمكين النشء والشباب من أهم محاور برنامجه الانتخابي، وقد بدأ ذلك منذ انعقاد الحوار الوطني، ودعم الطلاب للمشاركة السياسية من خلال المدارس والجامعات، وقد تم توجيه الدعوة للكثير من رؤساء الاتحادات الطلابية لمناقشة وجهة نظرهم، ومناقشة مشروع قانون لتنظيم العمل الطلابي ودعم الأنشطة الطلابية.