قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في البداية أوجه التحية والتهنئة لكم جميعاً على الإنجازات اللي انتم بتتكلموا عليها، واللي أنا عاوز أقوله إن اللي اتعمل ده متعملش إلا بينا كلنا، مش حد لوحده، لا ده بينا كلنا.

وأوضح الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات بميناء شرق بورسعيد،: "مفيش توجيه، الموضوع كله كان لدينا فرصة في منطقتنا في موقعنا الجغرافي بوجود هيئة قناة السويس، ممر ملاحي عالمي زي ده، واحنا لم مكناش وكان في خطة موجودة من سنة 2000 وقبل كده يمكن على الاستفادة من الموقع ده، وكل اللي احنا عملناه إننا اتحركنا وربنا سبحانه وتعالى وفقنا، وفقنا ربنا ثم أيضاً جهد الناس".

وأشار إلى أن الفكرة كلها لما اتكلمنا في 2015، الموضوع ده كنا بنقول في تحديات، والتحديات دي قابلت ناس كتير قبل مننا، قولنا إحنا هنحط إيدينا في إيدين بعض، ونشجع بعض.



