كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء البلاد مع ميل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون الطقس مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأضافت: تزداد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وقد تمتد بشكل ضعيف إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري بنسبة تقارب 20% وعلى فترات متقطعة.

وتابعت: وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

