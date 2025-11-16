إعلان

انتخابات النواب.. ننشر شروط تلقى التبرعات الانتخابية

كتب : مصراوي

07:00 ص 16/11/2025

انتخابات مجلس النواب

كتب- عمرو صالح:

نصت المادة (26) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن للمترشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5%) من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

ويُحظَر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المرشح بإخطار اللجنة العليا بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقى منها تبرعًا ومقدار التبرع.

وتحدد اللجنة العليا الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.

قانون مباشرة الحقوق السياسية الأحزاب المصرية انتخابات مجلس النواب 2025

