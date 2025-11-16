المنشآت الفندقية: مصر تمتلك 648 فندقًا من فئة 3 نجوم بـ143 ألف غرفة

أكد رامي فايز، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن "أر بي إن بي" كان منصة عرض حرة دون ضوابط، لكن القانون الجديد يفرض معايير وزارة السياحة للترخيص.

وقال فايز، خلال حواره مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن اتفاقًا قادمًا مع المنصة سيمنع عرض أي شقة إلا إذا كانت مرخصة سياحيًا، مشيرًا إلى أن السائح الخليجي كان يحجز بناءً على صور ثم يصطدم بواقع مختلف.

وأكد أن الترخيص يضمن مطابقة الصورة للواقع ويمنح السائح حق الرجوع إلى الوزارة، كما يقنن الكيانات غير الشرعية تحت مظلة الدولة والشرطة السياحية لأغراض أمنية.

وأضاف أن الفرق بين "إير بي إن بي" وقرار الوزارة يكمن في التنظيم، مشيرًا إلى أن المنصة مسوق عالمي يعرض للجميع، لكن دول مثل إسبانيا في برشلونة أوقفت الرخص الجديدة بناءً على طلب الشعب لتجنب إزعاج السكان المحليين.

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، أن دخول الوزارة يحمي السائح من فقدان حقه ويحدد المناطق المناسبة دون إرهاق المدن، مؤكدًا أن التأثير السلبي على الفنادق في أوروبا دفع للتنظيم، بينما مصر لديها مساحة للنمو المنظم دون إضرار بالسمعة عبر شكاوى الإنترنت.

وتابع فايز إن فئتي النجمتين والثلاث نجوم هي الأكثر انتشارًا عالميًا كفئة اقتصادية مربحة، مؤكدًا أن مصر تمتلك 648 فندقًا من هاتين الفئتين بـ143 ألف غرفة تشكل العمود الفقري للسياحة لكنها الأضعف حاليًا بسبب ضعف العائد.

وشدد رامي فايز، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، على أن الغرفة لا تجلب الريفينيو الكافي مما يعيق التجديد، موضحًا أن الغرفة بدأت تساعد الملاك عبر منصات الحجز الدولية ومبادرات البنك المركزي للقروض لرفع الجودة والطاقة.