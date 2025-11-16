شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، عن تحسن تدريجي في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، بعد أيام من التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد.

شارك المتسابق محمد أحمد حسن في برنامج "دولة التلاوة"، حيث قدم تلاوة لآيات من القرآن الكريم أمام لجنة التحكيم، وتلقى التعليقات والتقييمات على أدائه.

أكدت هيئة الدواء المصرية أن مخزون الأدوية الاستراتيجية في مصر آمن، وأنه لا صحة لما تردد مؤخرًا حول نقص مستحضرات حيوية أو علاجية مؤثرة، مشيرة إلى أن فرق التفتيش التابعة لها تنفذ خطة رقابية دقيقة تضمن استدامة توفر الدواء في الأسواق.

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة نفذت أعمال تطوير هائلة خلال العامين الماضيين دون تقليص القدرات التشغيلية رغم تراجع عدد السفن منذ أواخر 2023.

أكد اللواء أركان حرب أحمد مهدي سرحان، قائد الجيش الثالث الميداني، أن قواته تتولى مسؤولية تأمين حدود الدولة في السويس وجنوب سيناء، مع التركيز على حماية المنشآت الحيوية مثل مجرى قناة السويس.

أكد المستشار أحمد البنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيًا بإعلان نتائج انتخابات مجلس النواب، وتعمل دون توقف حتى اكتمال العملية الانتخابية بأكملها.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة حوارية بعنوان «دور الثقافة والرياضة في بناء الهوية الوطنية» بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في نسخته الثالثة، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمنعقد خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص» بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتنسيق الكامل والفوري مع وزارة الصحة ومحافظتي الأقصر وأسوان، لمتابعة الحالة الصحية لطلاب محافظة أسوان المشاركين في فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية "أهل مصر"، وذلك عقب تعرض الأتوبيس الذي يستقلونه لحادث على الطريق الصحراوي الغربي (أسوان/ القاهرة)، في المسافة الواقعة بين إسنا والسباعية بمحافظة الأقصر.

احتفل الداعية الدكتور عمرو خالد، بعقد قران نجله "علي"، في أجواء مفعمة بالبهجة والسرور، وسط حضور كبير لعدد من الشخصيات العامة والإعلامية.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اختتام أعمال وفعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2025، تحت شعار (تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص) برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أطلق الوزير التوصيات النهائية للمؤتمر.

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة جاهزة تمامًا لاستقبال سفن الحاويات العملاقة، مشيرًا إلى عبور سفينة "جوليا ساورني" التي تحمل 17 ألف حاوية وتزن 180 ألف طن، قادمة من باب المندب عبر البحر الأحمر، في مؤشر واضح على استعادة الثقة في أمن الممر الملاحي.