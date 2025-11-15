أكد اللواء أركان حرب أحمد مهدي سرحان، قائد الجيش الثالث الميداني، أن قواته تتولى مسؤولية تأمين حدود الدولة في السويس وجنوب سيناء، مع التركيز على حماية المنشآت الحيوية مثل مجرى قناة السويس.

وقال سرحان، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في "الساعة 6" على قناة "الحياة"، إن التعاون مع التشكيلات التعبوية والإدارات المتخصصة يضمن صد أي اعتداء خارجي.

وأشار إلى أن الجيش الثالث يحمي الجبهة الداخلية ومصادر البترول في خليج السويس وسيناء، بالإضافة إلى تأمين المدن السياحية كشرم الشيخ ومدينة السلام، مؤكدًا أن هذه الجهود تشمل حملات مكثفة ضد زراعة المخدرات وتهريبها لحماية الشباب.

وأضاف أن الجيش يؤمن الفعاليات الدولية الكبرى، مستذكرًا دوره في قمة السلام بشرم الشيخ التي عكست شفافية مصر عالميًا.

وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب كانت إنجازًا تاريخيًا للجيش الثالث بتضحيات وبطولات أفراده، موضحًا أن هذه العمليات ستبقى مدونة في سجل القوات المسلحة، مؤكدًا أن الدعم للتنمية في محافظات القناة وسيناء يأتي عبر توفير بيئة أمنية تجذب الاستثمارات.

وتابع اللواء أركان حرب أحمد مهدي سرحان، قائد الجيش الثالث الميداني، أن سيناء شهدت تنمية غير مسبوقة خلال العقد الأخير بفضل الجهود العسكرية.

وأكد أن الهيئة الهندسية نفذت محطات تحلية مياه وشبكات صرف صحي وطرقًا وتجمعات تنموية تشمل مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، مشددًا على أن هذه المشروعات بالتعاون مع وزارة التضامن تخدم الأهالي مباشرة وتعزز الاستقرار.