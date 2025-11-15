أكد اللواء أركان حرب أحمد مهدى سرحان، قائد الجيش الثالث الميداني، أن تضحيات القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب تعكس منظومة عسكرية متكاملة تبدأ بالتخطيط الدقيق وتنتهي بتقييم الأداء المستمر للوصول إلى قمة الجاهزية القتالية.

وقال "سرحان"، خلال لقائه مع الإعلامية مع عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة" من داخل مقر قيادته، إن الفرد سواء مقاتلًا أو قائدًا هو محور المنظومة، مشيرًا إلى أن القائد العام يشرف شخصيًا على انتقاء المجندين منذ اللحظة الأولى، مؤكدًا أن مراكز التدريب تبني أساس المحترف من خلال برامج علمية مدروسة.

وأضاف، أن كل فرد يُوجه وفق قدراته داخل التشكيلات مع مرونة تخطيطية تواكب التطور السريع في التدريب والتسليح، مشيرًا إلى أن المقاتل يُمنح مساحة واسعة لاكتساب العلم والخبرة، موضحًا أن هذا النهج يؤهله لتنفيذ المهام بكفاءة فائقة وتكلفة أقل وفي التوقيت المحدد، مؤكدًا أن الإصرار من القيادة السياسية والعامة يدفع لتطوير مستمر في المعدات وفكر المقاتل المصري.

وتابع اللواء أركان حرب أحمد مهدى سرحان، قائد الجيش الثالث الميداني، أن القيادة تشرف مباشرة على برامج التدريب لضمان أعلى مستويات الجاهزية.

وأكد أن ندوات التوعية المستمرة تتابع التطورات العالمية وترسخ الروح المعنوية عبر لقاءات دورية مع كبار القادة، مشددًا على أن مواجهة الشائعات التي تستهدف الجيل الجديد تتطلب وعيًا يُعد خط الدفاع الأول لحماية المقاتل والمجتمع ككل.