حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 15-11-2025 على أغلب محافظات ومدن الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم السبت، خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا.

ومن المتوقع أن هناك فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، تمتد لمناطق من مدن القناة والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- دمياط الصغرى 19 والعظمى 25 درجة.

- بورسعيد الصغرى 20 والعظمى 25 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 17 والعظمى 25 درجة.

- العلمين الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- مطروح الصغرى 16 والعظمى 24 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

- السويس الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

- العريش الصغرى 16 والعظمى 25 درجة.

- رفح الصغرى 15 والعظمى 24 درجة.

- طابا الصغرى 14 والعظمى 23 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.

- الغردقة الصغرى 18 والعظمى 26 درجة.

- مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 27 درجة.

- الفيوم الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

- بني سويف الصغرى 14 والعظمى 25 درجة.

- المنيا الصغرى 13 والعظمى 25 درجة.

- أسيوط الصغرى 13 والعظمى 25 درجة.

- سوهاج الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- قنا الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

- الأقصر الصغرى 16 والعظمى 27 درجة.

- أسوان الصغرى 17 والعظمى 27 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- أبو سمبل الصغرى 17 والعظمى 26 درجة.