الإيجار القديم.. "مدبولي" يكشف عدد المتقدمين للحصول على الوحدات البديلة

كتب : محمد نصار

07:00 م 12/02/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إجمالي عدد المتقدمين على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، حتى اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال أول مؤتمر صحفي للحكومة بعد تشكيلها الجديد: نحو 70 ألف مواطن فقط تقدموا للحصول على وحدات بالإسكان البديل، ومحور الإيجار سيلبي متطلبات جميع الفئات من المستحقين بعد إقرار قانون الإيجار الجديد.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وحدات السكن البديل الإيجار القديم قانون الإيجار الجديد

