كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إجمالي عدد المتقدمين على وحدات السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، حتى اليوم.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال أول مؤتمر صحفي للحكومة بعد تشكيلها الجديد: نحو 70 ألف مواطن فقط تقدموا للحصول على وحدات بالإسكان البديل، ومحور الإيجار سيلبي متطلبات جميع الفئات من المستحقين بعد إقرار قانون الإيجار الجديد.

