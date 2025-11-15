إعلان

نجاد البرعي يعلق على قانون الإجراءات الجنائية

كتب : مصراوي

03:00 ص 15/11/2025

نجاد البرعي المحامي الحقوقي

كتب- عمرو صالح:

علق نجاد البرعي المحامي الحقوقي وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني على صدور قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.

وقال البرعي في تصريحاته لمصراوي أثمن مجهودات القيادة السياسية في العمل على حماية حريات المواطنين وحياتهم العامة والشخصية بإصدار قانون الإجراءات الجنائية الذي أعتبره الدستور الثاني للبلاد باعتباره يمس كافة شرائح المجتمع بمختلف أطيافها.

وأشار البرعي إلى أن القانون شمل بعض المواد التي تتطلب إدخال تعديلات على بنودها لكي يتم تنفيذها بشكل يحفظ حقوق المواطنين وواجباتهم " هنستمر في طلب إدخال تعديلات على القانون من مجلس النواب القادم للوصول بالقانون بصورة توافقية تليق بالمواطن المصري".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

