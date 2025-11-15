كشفت الإعلامية ياسمين الخطيب، عن السبب الحقيقي وراء ظهورها مرتدية الحجاب في الحلقة التي استضافت فيها الشيخ عبدالله رشدي، وذلك ردًا على موجة الانتقادات التي تعرضت لها.

أوضحت الخطيب، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، أن ارتداءها لغطاء الرأس أثناء التصوير ليس سابقة.

وذكرت أنها فعلت ذلك من قبل بناءً على رغبة الضيف، أو في حلقات خاصة بالمناسبات الدينية مثل المولد النبوي الشريف.

وأكدت الخطيب أن ارتداء الحجاب في حلقة الشيخ رشدي "لم يكن شرطًا" من قِبَل الضيف، بل كان "رجاءً" طلبه منها الشيخ بذوق وأدب قبل بدء التصوير.

أشارت إلى أنها أوضحت هذا الأمر للمشاهدين في بداية الحلقة، مؤكدة على استعدادها لتلبية طلب مماثل مستقبلًا.

وقالت: "وإذا تكرر وطلب أحد ضيوفي الشيء نفسه، سأنفذه، فأنا لا أجد أي حرج أو عيب في ذلك".

وكانت ياسمين الخطيب قد نشرت صورة لها من إطلالتها بالحجاب في الحلقة التي بُثت على قناة "الشمس".