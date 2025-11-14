إعلان

للرد على أمنية حجازي.. عبدالله رشدي ضيف "مساء الياسمين" 7 مساءً

كتب : أحمد الجندي

04:34 م 14/11/2025

الشيخ عبدالله رشدي

كتب- أحمد الجندي:

أصدرت قناة الشمس بياناً أوضحت فيه أنه احتراماً للمهنية الإعلامية التي تلتزم بها، وبعد الحلقة الماضية التي تم استضافت أمنية حجازي لعرض وجهة نظرها، يحِل الداعية عبدالله رشدي ضيفًا الليلة في مساء الياسمين، السابعة مساء.

وأوضحت القناة، في بيان لها، اليوم، أن هذه الحلقة تأتي لعرض موقفه والرد على ما جاء في الحلقة السابقة، في إطار حقه الكامل في توضيح رؤيته أمام الجمهور.

وأشارت قناة الشمس إلى أن ذلك يأتي التزاماً منها بالحياد وإتاحة المساحة العادلة لكلا الطرفين، وتقديراً لثقة المشاهدين التي تضعها دائماً في مقدمة أولوياتها.

قناة الشمس أمنية حجازي عبدالله رشدي مساء الياسمين

