الصحة تنظم جلسة برنامج صحة الشباب: استثمار من أجل التنمية

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «برنامج صحة الشباب: الاستثمار في الشباب من أجل التنمية»، وذلك على هامش النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة ناقشت ريادة مصر في صحة الشباب، المساواة، والمشاركة المجتمعية، مع التركيز على الرعاية الوقائية، فضلاً عن استعراض إجراءات الحكومة، وتأثير الرعاية على مدار خمس سنوات (الوصول، النتائج السلوكية، الدروس المستفادة)، ودور القيادة المصرية في وضع الشباب بقلب الأجندة الوطنية عبر مبادرات واستراتيجيات، مؤكدًا أنهم يصنعون قوة مصر وصلابتها اليوم، لا قادة المستقبل فحسب.

وأكد التزام شركة أسترازينيكا بصحة الشباب وقيادتهم، والشراكات مع اليونيسف لتمكينهم وتعزيز الأنظمة المؤثرة في حياتهم. شدد على المسؤولية المشتركة مع المنظمات والشباب أنفسهم، مع التركيز على البيئات اليومية التي يقضونها، إيمانًا بأن التغيير المستدام يأتي من المعنيين المباشرين. كما أبرز الشراكة مع أسترازينيكا عبر برنامج «الشباب من أجل الصحة».

وأشار "عبد الغفار" إلى تحول الوزارة من علاج المرضى إلى بناء استراتيجية لحياة صحية، مستندًا إلى تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة كـ«سلامة جسدية ونفسية وعاطفية»، مما دفع لوضع استراتيجيات محددة لتحقيق الأهداف، حيث بدأت الاستراتيجيات من لحظة تكوين الأسرة عبر فحوصات ما قبل الزواج (المبادرة الرئاسية)، ثم مبادرات فحص السيدات والأطفال من الولادة مرورًا بجميع المراحل العمرية، بالإضافة إلى مبادرات الأورام، مع اهتمام كبير بالصحة النفسية لتحقيق صحة متكاملة.

وأكد "عبدالغفار" العمل باستراتيجية خاصة بالشباب الأصحاء بالتعاون مع الشركاء، تستهدف تحسين جميع الجوانب الحياتية (عادات الأكل، النشاط البدني، العادات اليومية السيئة)، مبنية على تحفيز الشباب لتبني نمط حياة صحي.

شارك في الجلسة:

•الدكتورة ناتاليا روسي، ممثل اليونيسف في مصر

•السيدة روزان خليفة، مديرة انترناشونال بلان إيجبت

•السيدة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة

وأدارها الدكتور أحمد قشطة، عضو مجلس إدارة شركة أسترازينيكا للشؤون المؤسسية والحكومية.