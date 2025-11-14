آخرها قوافل زاد العزة.. ماذا قدم الهلال الأحمر المصري لأهالي غزة؟

يتصدر الهلال الأحمر المصري، منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة، المشهد الإنساني، كذراع للدولة في تقديم وتوجيه جهود الإغاثة والدعم للأشقاء الفلسطينيين.

ويقود الهلال الأحمر المصري، وفق تقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جسر المساعدات المتدفقة إلى غزة عبر قوافل وشحنات متنوعة من الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية، بجانب حرصه على تقديم الدعم الطبي والإغاثي والخدمات الإنسانية للأهالي بشكل مباشر.

واستقبلت مصر بالتنسيق مع 59 دولة على مدار ما يزيد على 760 يومًا، نحو 943 طائرة إغاثة إنسانية، إلى جانب 617 شحنة مساعدات بحرية.

كما تم تسليم أكثر من 665 ألف طن من المساعدات، تشمل مساعدات إغاثية وطبية وغذائية، فضلًا عن إيصال نحو 91 ألف طن من المنتجات البترولية، وكذلك إدخال 214 سيارة إسعاف للمنظمات الصحية، إلى جانب تنسيق دخول 4 مستشفيات ميدانية للقطاع.

وشملت جهود الهلال الأحمر، الإغاثية، إنشاء مركز للإمدادات الغذائية "المطبخ الإنساني"، الذي أسهم في توفير المساعدات الغذائية لأهالي غزة، إذ نجح في تقديم 2 مليون رغيف خبز، و500 ألف وجبة ساخنة، و700 ألف وجبة جافة وذلك حتى 25 أكتوبر 2025.

وفي سياق متصل، أطلق الهلال الأحمر قوافل "زاد العزة من مصر لغزة" منذ 27 يوليو 2025، حيث تم تسيير 72 قافلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بحمولات تجاوزت 130 ألف طن من المساعدات، تشمل سلاسل إمداد غذائية، والآلاف من شكائر الدقيق وألبان الأطفال.

وحول خدمات المصابين ومرافقيهم، تم تقديم نحو 260 ألف خدمة طبية، و171 ألف خدمة إغاثية، بجانب تقديم دعم نقدي إلى 2800 أسرة، وأكثر من 86 ألف خدمة إعادة روابط أسرية.

