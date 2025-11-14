سيول وبرق ورعد.. أمطار على 21 منطقة بينها القاهرة خلال ساعات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر 2025 على مختلف مناطق الجمهورية.

وأشارت الأرصاد، في بيان، إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة، إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم الجمعة، تأتي على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: 22-23.

- السواحل الشمالية: 22-23.

- شمال الصعيد: 24-25.

- جنوب الصعيد: 26-27.

كما توجد فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء، على فترات متقطعة، بجانب فرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من مطروح والعلمين والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس على فترات متقطعة.

ونوهت الهيئة، إلى فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس ووسط وجنوب سيناء وجنوبًا على مناطق من حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

كما يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود اضطراب ملاحة بحرية على بعض المناطق من سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وبورسعيد، وسرعة الرياح من (50:40) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (2.5 - 3 متر).

وحذرت الهيئة من شبورة مائية من 4-9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وتابعت الأرصاد: قد يصاحب السحب الرعدية بنسبة حدوث 30% تقريبًا الآتي:

- قد تتشكل السيول على مناطق من شمال سيناء.

- تساقط لحبات البرد على بعض المناطق.

- نشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

- ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق.

