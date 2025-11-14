قرار حكومي بنزع ملكية عقارات جديدة لاستكمال الخط الرابع لمترو الأنفاق

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا وزاريًا برقم 3545 لسنة 2025 بشأن تنفيذ المرحلة الرابعة من الخط الرابع لمترو الأنفاق.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الرابعة من الخط الرابع لمترو الأنفاق والذى يمتد من موقع ورشة العمرة الجسيمة شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/ السويس حتى الربط مع محطة مطار العاصمة بخط القطار الكهربائي الخفيف بالعاصمة الإدارية بمساره، ومرافقه، وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير، ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالي، وأي منشآت أخرى يحتاجها المشروع.

كما نصت المادة الثانية على أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر، لصالح الهيئة القومية للأنفاق، على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشف وكروت الوصف.

وتضمنت المادة الثالثة إنهاء تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة لجهات حكومية، الموضح بيانها ومساحتها، وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية، والخرائط المساحية، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق.

اقرأ أيضًا:

عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة

الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون - تفاصيل