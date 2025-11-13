أكد الدكتور أحمد الصباغ، أستاذ زراعة الكبد والأعضاء بجامعة بتسبرج الأمريكية، أن المبادرة الدولية لزراعة الأعضاء تهدف إلى مواجهة فشل الأعضاء وتعزيز ثقافة التبرع كوسيلة لإنقاذ الأرواح، وأن العمل عليها انطلق قبل سنتين ونصف ليصبح اليوم إطارًا عالميًا يجمع نخب الطب والأخلاقيات.

وقال "الصباغ"، خلال تصريحات عبر زووم في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر، على قناة "إم بي سي مصر"، إن المبادرة نمت بشكل مذهل لتشمل 32 جامعة ومنظمة وجمعية طبية عبر دول متعددة، تعمل جميعها على نشر الوعي العلمي والإنساني بأهمية التبرع، مشيرًا إلى أن مصر احتضنت المشروع باهتمام استثنائي جعل له سفراء في كل محافظة وقرية وحتى داخل الأسر، ليصبح التوعية جزءًا من النسيج الاجتماعي المصري.

وأضاف الدكتور أحمد الصباغ، أستاذ زراعة الكبد، أن مؤتمر ميثاق القاهرة لزراعة الأعضاء يُمثل نقلة نوعية بتركيزه على البعد الأخلاقي أكثر من التقني.

وأشار إلى أن الميثاق يضع قواعد صارمة لضمان عدالة العملية وأمانها، مع احترام كامل لحقوق المانحين والمتلقين، مؤكدًا أن اللجنة المنظمة رفضت حصر المؤتمر في الأطباء فقط، بل دعته أبرز خبراء الأخلاقيات الطبية من العالم أجمع ليصبح منصة نقاش شاملة تتجاوز الجراحة إلى الفلسفة والقيم الإنسانية.

وتابع أستاذ زراعة الكبد والأعضاء بجامعة بتسبرج الأمريكية، أن جلسات المؤتمر تغوص في تفاصيل الإطار الأخلاقي لتبادل الأعضاء بين المتبرعين والمرضى.

