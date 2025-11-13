خالد الجندي: الله يفتخر بعباده الصالحين ويُباهي بهم الملائكة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الله سبحانه وتعالى يفتخر بعباده الصالحين ويُباهي بهم الملائكة في مواقف عديدة تشهد على صدق طاعتهم وإخلاصهم.

وأوضح "الجندي"، خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر قناة dmc، أن من أبرز هذه المواقف يوم عرفة، وليلة القدر، ويوم الجمعة، وقيام الليل، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، مؤكدًا أن هذا الشرف العظيم يناله من يواظبون على العبادة والطاعة بإخلاص.

وأضاف أن المباهاة الإلهية تعبير عن محبة الله لعباده المخلصين، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله يُباهي بكم الملائكة"، وهو دليل على فخر الله بمن يعبدونه بصدق وإيمان.

وتابع "الجندي"، أن كل قائم أو صائم أو ذاكر لله هو موضع لهذا التكريم السماوي، لافتًا إلى أن الملائكة التي تساءلت عن خلق الإنسان أصبحت اليوم تشهد عبادًا صالحين يستحقون المباهاة.

واختتم قائلًا: هذه المباهاة الربانية رفعة في الدنيا والآخرة، لأنها تعني رضا الله عن عبده وذكره في الملأ الأعلى، وهو شرف حقيقي لا رمزي، يرفع منزلة المؤمنين الصادقين.

