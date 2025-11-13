هل يجوز الاقتراض من البنوك لشراء شقة؟.. الإفتاء يجيب

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية تنظم التعاملات المالية وفقًا للقدرة على الالتزام بالسداد.

وأضاف "كمال" في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أنه لا حرج في الحصول على قرض من البنك بغرض شراء سكن إذا كان المقترض قادرًا على سداد الأقساط في مواعيدها دون أن يدخل في دوامة الديون.

وأكد: الأصل في الشراء هو أن يمتلك الإنسان القدرة المادية الذاتية لاقتناء المنزل أو الأرض، وإن لم تكفي أمواله يمكنه الاقتراض من شخص آخر دون زيادة، أي على سبيل السلَف الحسن.

وتابع أمين الفتوى: الاقتراض من البنك جائز في حال الحاجة للسكن، وكان الشخص موظفًا أو له دخل ثابت يضمن له الوفاء بالالتزامات، فيجوز له الاقتراض من البنك لتغطية احتياجاته، شريطة أن تكون نيته السداد واضحة وألا يثقل نفسه بالديون.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى المشاكل التي قد تنشأ من الاقتراض غير المدروس، قائلًا: المشكلة تظهر فقط حين يلجأ البعض للاقتراض دون قدرة حقيقية على السداد، فيتورطون في الاستدانة المتكررة، مؤكدًا أن هذا يتعارض مع مبادئ الشريعة التي تحث على تجنب الديون إلا عند الضرورة القصوى.

اقرأ أيضًا:

عدم استقرار.. الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الـ6 أيام المقبلة

حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة فارقة لتعزيز العدالة

الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية وفقا للقانون - تفاصيل