تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف موعد ذروة حالة عدم الاستقرار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار الجوي بدأت منذ ليل الأمس.

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة على "إكسترا نيوز"، إلى منخفض جوي علوي وسطحي على البحر المتوسط يتسبب في تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، وأن السواحل الأكثر تأثرًا تشمل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.

وأضافت أن الأمطار تمتد إلى الدلتا والقاهرة الكبرى والوجه البحري، مشيرة إلى أن الأمطار ستكون رعدية في السواحل ومتفرقة في المحافظات الداخلية وشدتها تختلف من محافظة لأخرى وقد تصل لشمال الصعيد.

وتابعت منار غانم: ذروة حالة عدم استقرار الطقس تكون غدًا الجمعة مع زيادة كميات الأمطار، محذرة من أن السحب الرعدية قد يصاحبها تساقط لحبات البرد، ورياح هابطة قوية قد تؤدي إلى زيادة سرعات الرياح على الأرض وإثارة الرمال والأتربة.

وأشارت إلى ضرورة متابعة النشرات اليومية، مشددة على ضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية وعلب الكهرباء والمباني المتهالكة وارتداء ملابس ثقيلة لانخفاض ملحوظ في الحرارة خاصة ليلًا.

