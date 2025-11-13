تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى بالمحافظات خلال العام المالي الحالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ والتي تم إعدادها من خلال بروتوكول التعاون المشترك المبرم بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ رؤية الدولة في تنظيم أعمال البناء والقضاء على العشوائيات وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وفقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008.

وأشار التقرير، الذي عرضه الدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من إعداد واعتماد العديد من المخططات التفصيلية بعدد من المحافظات حيث تم اعتماد المخططات التفصيلية لعدد ٧ أحياء بمدينة الجيزة (الوراق، العجوزة، المنيرة، إمبابة والعمرانية، بولاق الدكرور، الدقي) كما تم اعتماد المخطط التفصيلي لقرية طناش ونزلة الزمر بحي الوراق والانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لمدينة طنطا بمحافظة الغربية ومدينة منية النصر وقرية بداوي بمحافظة الدقهلية ومدينة بورسعيد بمحافظة بورسعيد.

وأوضح التقرير أنه تم مؤخرًا البدء في إجراءات إعداد المخططات التفصيلية لمدينة أوسيم وعدد (٨٣ قرية ) بمحافظة الجيزة ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية ومدن (شرم الشيخ، دهب، رأس سدر) بمحافظة جنوب سيناء ومناطق الامتداد العمراني لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية وعدد (١٤ قرية) بمحافظات بني سويف والبحر الأحمر والوادي الجديد.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بسرعة الانتهاء من إعداد المخططات التفصيلية وفقا للجدول الزمني للتنفيذ ويهدف إعداد المخططات إلى تنظيم أعمال البناء، القضاء على العشوائيات والبناء المخالف، المساهمة في إحداث التنمية العمرانية والسكانية.