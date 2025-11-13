غدًا.. رئيس الوزراء يحضر افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي
كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد
03:04 م 13/11/2025
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الجمعة، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية، بمنطقة درب اللبانة، بين صندوق التنمية الحضرية، ومؤسسة عزة فهمي.
ثم يعقب ذلك حضور حفل افتتاح أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة "مهرجان الفسطاط الشتوي"، حيث يحيي الحفل الموسيقار الكبير "عمر خيرت".
الدكتور مصطفى مدبولي مهرجان الفسطاط الشتوي رئيس الوزراء مدرسة للحرف اليدوية صندوق التنمية الحضرية مؤسسة عزة فهمي