إعلان

غدًا.. رئيس الوزراء يحضر افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

03:04 م 13/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الجمعة، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية، بمنطقة درب اللبانة، بين صندوق التنمية الحضرية، ومؤسسة عزة فهمي.

ثم يعقب ذلك حضور حفل افتتاح أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة "مهرجان الفسطاط الشتوي"، حيث يحيي الحفل الموسيقار الكبير "عمر خيرت".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي مهرجان الفسطاط الشتوي رئيس الوزراء مدرسة للحرف اليدوية صندوق التنمية الحضرية مؤسسة عزة فهمي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية
سحب متفرقة وفرص أمطار رعدية على القاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
أمطار غزيرة في العجمي.. نوة "المكنسة" تضرب الإسكندرية مبكرًا -صور