غدًا.. رئيس الوزراء يحضر افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الجمعة، مراسم توقيع عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية، بمنطقة درب اللبانة، بين صندوق التنمية الحضرية، ومؤسسة عزة فهمي.

ثم يعقب ذلك حضور حفل افتتاح أول مهرجان شتوي في قلب القاهرة "مهرجان الفسطاط الشتوي"، حيث يحيي الحفل الموسيقار الكبير "عمر خيرت".