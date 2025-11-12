للخريجين الجدد.. "المهن الطبية" يقرر تخفيض قيمة اشتراك مشروع العلاج



قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية تخقيض قيمة الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء للدفعات الجديدة من نقابات ( الأطباء البشريين – الصيادلة – أطباء الأسنان – الأطباء البيطريين ) للعام الجديد 2026 من 600 جنيه إلى 400 جنيه تشجيعاً لشباب الأطباء الخريجين على الاشتراك بالمشروع والاستفادة من خدماته الطبية.



وبحسب بيان، وتيسيراً على أعضاء الاتحاد ومراعاة للظروف الاقتصادية فقد قرر المجلس أيضاً معاملة أبناء الأعضاء من ذوى الاحتياجات الخاصة الخريجين بنفس قيم اشتراك الأبناء الغير خريجين.



وكان مجلس الاتحاد قد أعلن فى وقت سابق عن رفع قيمة الحد الأقصى للتغطية العلاجية للعام الجديد 2026 إلى 55 ألف جنيه بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه عن العام الحالى، ويفتح المشروع الذى تأسس عام 1987 تحت شعار ( تكافل – زمالة – وفاء ) أبوابه للاشتراك والتجديد فى الأول من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر من كل عام.