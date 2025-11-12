عبدالغفار: زيادة ميزانية الصحة إلى 406 مليارات جنيه خلال 10 سنوات

كتب - أحمد جمعة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن التجارب العلمية والعالمية أكدت أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في مستقبل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن ذلك يساعد أي منظومة على الصمود والاستدامة.



جاء ذلك خلال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار: "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".



وأضاف الوزير أنه تمت زيادة ميزانية وزارة الصحة من 42.4 مليار جنيه إلى 406.47 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2024.



وأكد أن مصر وضعت الإنسان في قلب استراتيجيتها التنموية، من خلال مبادرات الصحة العامة مثل مبادرة 100 مليون صحة، وكذلك مبادرة حياة كريمة.



وأشار إلى أن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، تجاوزت تكلفتها 30 مليار جنيه، كما بلغت تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة نحو 142 مليار جنيه.