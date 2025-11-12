معلومة صادمة.. الإسعاف: مكالمة واحدة حقيقية من بين كل 10 اتصالات

كتب- أحمد جمعة:

كشفت هيئة الإسعاف المصرية عن معلومة صادمة، حيث أكدت أن من بين كل عشرة مكالمات ترد إلى خطها الساخن 123، هناك مكالمة واحدة فقط حقيقية، بينما البقية زائفة.

وأوضحت الهيئة في منشور توعوي، أن الأطفال هم الأكثر إقدامًا على هذا السلوك السلبي، مشيرة إلى أن بعض المكالمات الزائفة تتضمن ادعاءات بوجود حوادث أو حرائق لم تقع على أرض الواقع.

وأضافت الهيئة أن التكلفة المالية لمواجهة هذه الظاهرة ضخمة، إذ تتطلب عمليات فلترة المكالمات والتحقق منها للتفرقة بين البلاغات الحقيقية والزائفة، مؤكدة أن هذه الإجراءات ضرورية لضمان تقديم خدمة إسعافية لائقة لجميع المواطنين.