"الوضع تحت السيطرة".. الزراعة تكشف تفاصيل حريق المتحف الزراعي

كتب : مصراوي

10:26 م 11/11/2025

الدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة

كتب-عمرو صالح:
أعلنت وزارة الزراعة، "السيطرة الكاملة والفورية" على الحريق المحدود الذي نشب داخل حرم المتحف الزراعي في الدقي، مساء الثلاثاء.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الحريق تركز في منطقة تجميع مخلفات تقليم الأشجار، والتي كان قد تم تجهيزها للنقل خارج المتحف، لافتة إلى أن الحريق كان بعيدًا عن المباني، كما لم يسفر الحريق عن أي خسائر.

وشددت الوزارة على أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الموقف، وإخماد الحريق، مؤكدة أن الوضع داخل المتحف الزراعي آمن وتحت السيطرة التامة.

وزارة الزراعة حريق المتحف الزراعي الدقي

