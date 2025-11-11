إعلان

مدبولي: لدينا خطة طموحة للطاقة الجديدة والمتجددة

كتب - محمد شاكر:

06:28 م 11/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة لديها خطة طموحة للطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن الدولة لديها تصور واضح لعدد الغرف الفندقية التي تحتاجها في كل منطقة، بجانب العمل مع وزارة الطيران على زيادة قدرات المطارات على الاستيعاب الأكبر، والتوسع في إنشاء صالات القدوم والسفر بمطار سفنكس ومطار الغردقة، وزيادة حجم أسطول مصر للطيران من خلال 28 طائرة جديدة خلال عامين.

