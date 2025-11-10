الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد بداية من يوم الأربعاء المقبل منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ بسقوط أمطار على السواحل الشمالية ثم تمتد تدريجيًا بداية من الخميس وحتى السبت

وأكد القياتي في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأمطار ستصل إلى الوجه البحري وتزداد حدتها، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 25 درجة مئوية، بينما تهبط الصغرى إلى 15 درجة خلال نهاية الأسبوع.

وأكد أن البلاد اليوم وغدا الثلاثاء تشهد طقسًا خريفيًا معتادًا، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقيم تصل إلى درجتين.

وأضاف القياتي، أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى تسجل 28 درجة، بينما تسجل 26 درجة على السواحل الشمالية، وتصل إلى 35 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

وأشار إلى أن ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر تشهد أجواء باردة بشكل ملحوظ، خاصة على القاهرة وشمال الصعيد وسيناء، مؤكدًا ضرورة ارتداء ملابس خريفية خفيفة خلال تلك الفترات.

وأوضح عضو هيئة الأرصاد أن بعض المناطق من السواحل الشمالية تتعرض لأمطار خفيفة، مع استمرار تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحري والدلتا وشمال الصعيد، مما يستلزم القيادة بحذر.

وكشف القياتي أنه مع نهاية يوم الأربعاء ستتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تبدأ بسقوط أمطار على السواحل الشمالية ثم تمتد تدريجيًا بداية من الخميس وحتى السبت.

وأكد أن الأمطار ستصل إلى الوجه البحري وتزداد حدتها، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة 25 درجة مئوية، بينما تهبط الصغرى إلى 15 درجة خلال نهاية الأسبوع.