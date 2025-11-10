لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟

كتب- محمود الشوربجي:

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا يوجد حبر فسفوري في اللجان الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2025.

وقال المستشار بنداري، في مؤتمر صحفي، إن الحبر الفسفوري يُخصص فقط للاستحقاقات الانتخابية ذات الطابع الفردي العام مثل: الانتخابات الرئاسية والاستفتاءات، وذلك لضمان منع تكرار التصويت.

تابع: "يتساءل المواطن عن موقف الحبر الفسفوري بانتخابات مجلس النواب، لكنه لا يستخدام في الانتخابات البرلمانية ويتم فقط في الاستفتاء والرئاسة".

وانطلقت صباح اليوم الإثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر يومي 10 و11 نوفمبر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح. بعدد 5606 لجان فرعية و70 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد الناخبين نحو 35.3 مليون ناخب، يتنافس فيهم 1281 مرشحًا فرديًا وقائمتان انتخابيتان بقطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

