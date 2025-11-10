رئيس حزب الجبهة الوطنية: نثق في وعي الشعب المصري



تفقد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، غرفة العمليات المركزية للحزب خلال الساعات الأولى لبدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والاطمئنان على انتظام عملية التصويت في مختلف المحافظات.



وبحسب بيان صحفي، حرص "الجزار" على التواصل المباشر مع الأمانات بالمحافظات عبر تقنية زووم، لمتابعة نسب الإقبال والمشاركة أمام لجان الاقتراع، مشددًا على ضرورة قيام الأمانات النوعية بدورها في تذليل العقبات التي قد تواجه الناخبين أو مندوبي الحزب داخل اللجان، والتأكد من انتظام سير العملية الانتخابية.



كما وجه السيد القصير، الأمين العام للحزب، أمانات المحافظات بمواصلة العمل الميداني المكثف، وتعزيز الجهود لدعم العملية الانتخابية وتسهيل مشاركة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم.



وأكد الدكتور عاصم الجزار أن المشاركة في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا ودستوريًا، معربًا عن ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يمثله بصدق وإخلاص، إيمانًا بدوره في دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي للدولة.



وأضاف رئيس حزب الجبهة الوطنية أن الحزب يخوض الانتخابات بروح الفريق الواحد، واضعًا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، مشيرًا إلى أن الحزب دفع بمجموعة من الكفاءات والخبرات المهنية والشبابية المتميزة، التي تم اختيارها بعناية وفق معايير الانضباط الحزبي والكفاءة والقدرة على خدمة المواطنين.



وشهدت الجولة مشاركة قيادات الحزب، وعلى رأسهم السيد القصير، الأمين العام للحزب، وأحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي بحزب الجبهة الوطنية.

