الجيزة: إقبال للناخبين على لجان انتخابات مجلس النواب منذ بدء التصويت

قال بيان صادر عن محافظة الجيزة، إن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تابع من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في مختلف أنحاء المحافظة في الموعد المحدد وذلك في إطار انطلاق أول أيام انتخابات مجلس النواب.

وبدأت اللجان، في استقبال الناخبين مع الساعات الأولى من فتح أبوابها، حيث شهدت بعض المراكز الانتخابية توافدًا تدريجيًا للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأوضح المحافظ، بحسب بيان المحافظة، الاثنين، أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لضمان انتظام سير العملية الانتخابية وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة للناخبين بما يضمن ممارسة حقهم الدستوري في أجواء من النظام والشفافية.

كما شدد المحافظ، على استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية ومركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة والتنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي مستجدات.

وأكد المهندس عادل النجار، على التزام المحافظة الكامل بتوفير مناخ آمن ومنظّم لسير العملية الانتخابية، بما يعكس صورة مشرفة عن المشاركة الديمقراطية.

