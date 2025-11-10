إعلان

"إعلام الوزراء: أكثر من 5 مليارات دولار خسائر بسبب التبغ

كتب : محمد نصار

03:30 م 10/11/2025

منظمة الصحة العالمية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


قدرت منظمة الصحة العالمية، إجمالي الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استخدام التبغ في مصر بأكثر من 5 مليارات دولار.


ويشمل ذلك، وفق إنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، التكاليف النسبية موزعة كالتالي: (75% وفيات مبكرة - 8% حضور غير منتج - 8% رعاية صحية - 6% فترات التدخين - 3% غياب عن العمل).


عائد الاستثمار في مكافحة التبغ


توقعت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن يحقق الاستثمار في تنفيذ تدابير مكافحة التبغ عائدًا اقتصاديًا خلال 15 عامًا، إذ يحقق كل دولار يُستثمر في تطبيق حزمة شاملة من تدابير مكافحة التبغ 107 دولارات من الفوائد الاقتصادية.


اقرأ أيضًا:


اليوم.. رئيس الوزراء يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي




اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الأولى بانتخابات النواب




القاهرة 28 درجة.. طقس الساعات المقبلة: أجواء خريفية وفرص أمطار وتحذير من الشبورة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظمة الصحة العالمية 5 مليارات دولار التبغ الخسائر الاقتصادية مجلس الوزراء

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
وزير الخارجية يؤكد حرص الرئيس السيسي على العلاقات بين مصر ودول الخليج
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)