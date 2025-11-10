"إعلام الوزراء: أكثر من 5 مليارات دولار خسائر بسبب التبغ



قدرت منظمة الصحة العالمية، إجمالي الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استخدام التبغ في مصر بأكثر من 5 مليارات دولار.



ويشمل ذلك، وفق إنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، التكاليف النسبية موزعة كالتالي: (75% وفيات مبكرة - 8% حضور غير منتج - 8% رعاية صحية - 6% فترات التدخين - 3% غياب عن العمل).



عائد الاستثمار في مكافحة التبغ



توقعت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن يحقق الاستثمار في تنفيذ تدابير مكافحة التبغ عائدًا اقتصاديًا خلال 15 عامًا، إذ يحقق كل دولار يُستثمر في تطبيق حزمة شاملة من تدابير مكافحة التبغ 107 دولارات من الفوائد الاقتصادية.



اقرأ أيضًا:



اليوم.. رئيس الوزراء يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي









اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الأولى بانتخابات النواب









القاهرة 28 درجة.. طقس الساعات المقبلة: أجواء خريفية وفرص أمطار وتحذير من الشبورة



