رسوم على تأشيرة الدخول لمصر| بيان عاجل من "الغرف السياحية".. ما القصة؟

كتب- محمد أبو بكر:

وجه الاتحاد المصري للغرف السياحية، نداء عاجلًا إلى جميع المسؤولين بالدولة وفي مقدمتهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار؛ للتدخل الفوري والعاجل لوقف مشروع القرار المفاجئ بزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر بمبلغ إضافي بخلاف قيمتها الحالية، وهو القرار الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا ضمن موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة لفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل وخارج مصر.

وأكد اتحاد الغرف السياحية، بحسب بيانه، الاثنين، أن هذا القرار في حالة تنفيذه سوف يؤثر كثيرًا بالسلب على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر ويحد من زيادتها التي تتحقق منذ فترة بل ويؤدي الي تراجعها ويضعف موقف السياحة المصرية لصالح المنافسين لها بالمنطقة.

ووجه حسام الشاعر، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، خطابًا رسميًا إلى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار ، مطالبًا بسرعة تدخل الوزير لحل هذه المشكلة قبل أن تتحول إلى أزمة تهدد صناعة السياحة بأسرها.

وقال حسام الشاعر في خطابه:- في إطار التنسيق الدائم بين وزارتكم الموقرة والقطاع السياحي الخاص أرجو التكرم بالإحاطة بأننا قد فوجئنا بما نشر في الصحف بشأن موافقة مجلس النواب على مشروع قرار بزيادة رسوم تأشيرات الدخول إلى مصر بمبلغ دولاري يضاف إلى الرسوم الحالية، ونحيطكم علمًا أن جميع منظمي الرحلات أكدوا أن هذا القرار سيؤثر سلبًا على أعداد السياحة الوافدة وسوف يتسبب في خفض أعداد مقاعد الطيران من جميع منظمي الرحلات بكافة الأسواق تقليلا للمخاطر الناتجة عنه.

وشدد حسام الشاعر علي أن هذا التحرك السلبي المنتظر أكده جميع منظمي الرحلات الدوليين خلال زياراتهم للجناح المصري المشارك في بورصة لندن الدولية للسياحة التي انتهت أعمالها مؤخرًا، ورغم قوة المشاركة المصرية والزخم الكبير الذي شهده الجناح المصري، إلا أن أصداء قرار زيادة إضافية في سعر التأشيرة خيمت على تلك الأجواء الإيجابية بالجناح المصري.

وعدد رئيس اتحاد الغرف السياحية السلبيات الكبيرة الناتجة عن القرار ومنها أن هذه الزيادة في رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر تمنح الأسواق السياحية المنافسة لمصر ميزة تنافسية كبيرة لتصبح أكثر جذبا للسائح لأنها تقدم أسعارا أكثر تنافسية. وأكد الشاعر أن تكلفة الرحلات لمصر حاليا تزداد بحوالي 120 دولار عن أقرب الدول المنافسة لها بسبب رسوم التأشيرة وتكلفة وقود الطائرات وأسعار الخدمات الأرضية بالمطارات واي زيادة إضافية تزيد معها الفجوة بين تلك الدول ومصر وبما يؤدي إلى تراجع النمو السياحي.

كما أكد حسام الشاعر أن القطاع السياحي يشعر بـالأسف والاستغراب من أن تصدر مثل تلك القرارات في الوقت الذي كان ينتظر القطاع تسهيلات كبيرة تسهم في مضاعفة النمو السياحي استنادا إلى الزخم العالمي الكبير الذي شهدته مصر قبل وخلال وبعد افتتاح المتحف المصري الكبير، وزيادة الرغبة عالميا في زيارة مصر.

ووجه رئيس اتحاد الغرف السياحية خطابه نداء إلى وزير السياحة وجميع المسؤولين قائلا: نرجو من سيادتكم التواصل مع الجهات المعنية لإيقاف هذا القرار الذي سيؤثر سلبا على السياحة المصرية.